Irak Savunma Bakanı: "DEAŞ saldırılarında artış var"
Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede ordu güçlerine yönelik saldırılarını artırdığını söyledi.
13.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:10
Irak Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Şammari, "Son dönemde askeri birliklere karşı DEAŞ'ın terör saldırıları ve sızma eylemlerinde gözle görülür artış var." dedi.
DEAŞ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan durumu fırsata çevirmeye çalıştığını ifade eden Şammari, buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Irak Savunma Bakanı, saldırılarını artıran DEAŞ'a karşı hava operasyonları düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA