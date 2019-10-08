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Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı

Irak Savunma Bakanlığı, hükümete karşı yapılan protesto gösterileri nedeniyle 6 gün önce ilan ettiği alarmı kaldırdığını duyurdu.

08.10.2019 23:20Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı
Irak Savunma Bakanlığı, hükümete karşı yapılan protesto gösterileri nedeniyle 6 gün önce ilan ettiği alarmı kaldırdığını duyurdu.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesi ve bütün kentlerde hayatın normale dönemsi sonucu kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere 6 gün önce ilan ettiği alarmın kaldırıldığı belirtildi.
Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazla devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden 110 kişinden fazla kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
(İHA)

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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