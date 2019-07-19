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Irak sınırına askeri sevkiyat

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

19.07.2019 21:17 Irak sınırına askeri sevkiyat
IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' devam ederken, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor. Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yol aldı. Sevkiyatı yapan konvoy daha sonra Yüksekova ilçesine geri döndü.


Kaynak: DHA
Hakkari, Hakurk, Irak, PKK, Güncel

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