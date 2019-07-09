09.07.2019 09:34
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Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde çiftçiler, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadına başladı.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde çiftçiler, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadına başladı. Bir dönem terör saldırılarının olduğu Balkaya Dağı'nın eteklerindeki buğday tarlalarında, 'orak' çekerek, hasat yapılıyor.
Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen; ancak yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı, Irak sınırındaki Derecik'te yaşayanlar, kış hazırlıklarına başladı. Buğday tarlalarının boy verdiği ilçede çiftçiler, 37 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Çiftçiler, bunaldıklarında ise bölgedeki Keriman Deresi'ne girerek, serinliyor.
Yaptıkları çalışmanın zorluklarını anlatan çiftçiler, arazi şartları nedeniyle bölgede iş makinelerinin kullanımının imkansız olduğunu söyledi. Çiftçiler, çalışmalarının sonbahara kadar sürdüğünü belirtti.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Hakkari, Irak, Güncel

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