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Irak sınırında askeri tatbikata başladı

Irak sınırına yakın, Urumiye kenti yakınlarında 'Bir hedef, bir kurşun' sloganıyla askeri tatbikata başladı.

09.10.2019 11:15Irak sınırında askeri tatbikata başladı
Irak sınırına yakın, Urumiye kenti yakınlarında 'Bir hedef, bir kurşun' sloganıyla askeri tatbikata başladı.
İran Ordu Komutanı Seyyed Abdolrahim Mousavi tarafından yönetilen tatbikata kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri unsurları katılıyor.

Hakkari Irak sınırına yakın Urumiye kenti kırsalında başlayan tatbikatta İran ordusunun savaşa hazır olma, hız ve hareketlilik ve yer değiştirme değerlendirilecek.

General Mousavi, yazılı yaptığı açıklamada, tatbikatın iyi gittiğini ve İran ordusunun aniden gelebilecek bir tehdide hazır olduğunun başarıyla test edildiğini belirtti. General Mousavi açıklamasında ayrıca, "İran sınırını, rejimi, devrimi ve ülkemizi tam anlamıyla savunmaya hazırız" ifadelerini de kullandı.



Hakkari, Ordu, İran, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

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