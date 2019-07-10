10.07.2019 12:57
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Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik

Irak sınırında yoğun askeri hareketlilik

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanmasından sonra yoğun bir askeri hareketlilik başladı.

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanmasından sonra yoğun bir askeri hareketlilik başladı. Yüksekova ilçesinden kalkan taarruz helikopterlerinin bölgeye gittikleri görüldü.
Irak'ın kuzeyindeki üsse dün yapılan ikmal faaliyeti esnasında PKK'lı teröristler saldırıda bulundu. Askeri araca yapılan roketli saldırıda, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit askerler dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ında yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.
Kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan yoğun operasyonlar, gece ve bu sabah da sürdürüldü. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan peş peşe kalkan Atak tipi taarruz helikopterleri Dağlıca bölgesi üzerinden geçip, Irak sınırına doğru yönelirken, personel taşıyıcı zırhlı birliklerin de yine aynı bölgeye doğru gitikleri görüldü. Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesi kırsalında dün yaşanan askeri hareketlilik ise sürüyor.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Hakkari, Irak, PKK, Güncel

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