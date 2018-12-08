Irak Sınırındaki Düğün Halayı, Drone ile Görüntülenebildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı, Irak sınırındaki Gülyazı köyünde, korucu başı Mesut Güney'in kızı Eda (21) ile gazi korucu Selman Encü'nün oğlu Gökhan Encü (24), dillere destan düğünle dünyaevine girdi. Yöreye özgü kıyafetler giyen kadın ve erkeklerin çektiği halay, fotoğraf makinesinin kadrajına sığmadı. Halay, drone ile havadan görüntülendi.

DÜĞÜN 2 GÜN 2 GECE SÜRDÜ

Irak sınırının sıfır noktasında, 28 Aralık 2011'de terörist sanılarak savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, güvenlik ve huzurun sağlanmasının ardından aşiretler, birbiri ardına yaptığı düğünlerle gündeme geliyor. Son olarak Gülyazı köyünde korucu başı Mesut Güney'in kızı Eda ile gazi korucu Selman Encü'nün oğlu Gökhan Encü, 2 gün 2 gece süren düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahlarını ise Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu kıydı.

HALAY, FOTOĞRAF MAKİNESİNİN KADRAJINA SIĞMADI

Geniş bir arazinin tahsis edildiği düğüne Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun yanı sıra, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki aşiret liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçı Gazi Yıldırım'ın söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde, yöreye özgü kıyafetlerle halay çeken kadın ve erkekler, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Arazinin çevresinde oluşturulan, fotoğraf makinesinin kadrajına sığmayan halay, drone ile havadan görüntülendi.

"ARTIK KIZ ERKEK AYRIMI YAPMIYORUZ"

Kızının düğününe katılan konuklara teşekkür eden baba Mesut Güney, "Kızımın düğününe yoğun bir ilgi vardı. Öncelikle düğüne gelen bütün Uludereli hemşerilerime, iyi ve kötü günde bizleri yalnız bırakmayan Uludere Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz sayın Mehmet Fatih Yakınoğlu'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi bizim burada, doğuda düğünler coşkulu olur. Artık batıdaki düğünler gibi, kız-erkek ayırımı yapmıyoruz" dedi.

İşte dillere destan düğünden kareler;