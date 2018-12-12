Irak Sınırındaki Kitap Figürlü Duvar İlgi Görüyor

MEHMET DAYAN - Hakkari
'nin Çukurca
ilçesindeki bir caddede bulunan duvara konulan devasa kitap figürleri ilgi görüyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesi, vatandaşları belediye hizmetleriyle buluşturmanın yanı sıra sosyal projeleri de hayata geçiriyor.
Güvenlik güçlerince PKK
'lı teröristlere yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçede, kaymakamlığın da desteği ile kitap okumaya teşvik etmek için örnek bir çalışma gerçekleştirildi.
Son zamanlarda düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle de adından söz ettiren Irak
sınırındaki ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi
'nin bir tarafında bulunan duvara, devasa kitap figürleri yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Nutuk", Gabriel Garcia Marquez'in "Yüzyıllık Yalnızlık", Yakup Kadri Karaosmanoğlu
'nun "Yaban
", Mehmet Akif Ersoy
'un "Safahat
", John Steinbeck
'in "Fareler ve İnsanlar", Yaşar Kemal
'in "İnce Memed
" gibi Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin dekor olarak kullanıldığı duvar, adeta kitaplığı andırıyor.
Kente renk katan figürlere, çocuk ve gençlerin yanı sıra yaşlılar da ilgi gösteriyor.
"Çok güzel tepkiler aldık"
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede "prestij cadde" uygulaması yürüttüklerini söyledi.
Bu kapsamda kitap figürü fikrini uygulamaya karar verdiklerini aktaran Ayca, "Kitap dekorunu oluşturduk. Çok güzel tepkiler aldık. Ülkemizin farklı yerlerinden bizi arayanlar oldu. Sosyal medyada fotoğraflar çok fazla paylaşıldı. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.
Bu çalışmanın cadde için ilk aşama olduğunu dile getiren Temel Ayca, şöyle konuştu:
"Bu çalışmaya devam edeceğiz. Buradan bir 'sanat sokağı' ortaya çıkartacağız. Kitap bankları ve kumbaraları olacak, kale evlerin karşısında duran yerde küçük bir kitap durağı yapacağız. Bunlar bittiği zaman burası çok daha güzel bir yer haline gelecek. Buradan geçen insanlar seçtiğimiz kitapları merak ediyorlar. Güzel de bir liste oluşturduk. Amacımız gençlerimize, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunun için farkındalık oluşturmak. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum."
Vatandaşlardan Sedik Şen de kitap figürlerinden memnun olduklarını belirterek, "Herkesin kitaplar hakkında bilgi sahibi olması için gelip görmesini istiyoruz. Bu uygulama buradaki halk ve öğrenciler için yapılmış. Faydalı bir çalışma." diye konuştu.
Irak,Çukurca,Hakkari
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:18