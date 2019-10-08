Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Irak sınırındaki YPG hedefleri bombalandı

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Amerikan'da yapılan açıklamada operasyona destek verilmeyeceği belirtilirken ABD zırhlıları sabah saatlerinde Türkiye'ye yakın sınır bölgesinden çekilmeye başladı.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar yaptığı açıklamada Türk savaş uçaklarının Irak sınırında yer alan Semelka sınır kapısının yakınlarında YPG hedeflerini bombaladığını ve topçuların da Malikiye'yi vurduğu" bilgisini paylaştı.,

SEMELKA, TERÖR ÖRGÜTÜNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYAN KAPI

Semelka sınır kapısı terör örgütüne sağlanan lojistik destek açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

DOĞRUDAN BU BÖLGELERDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmişti.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denilmişti.