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Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı: "AA ekolü diğer ajanslarda da uygulanmalı"

Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı ve Bağdat Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden İhsan eş-Şimeri, özgür basının tesisi için "Anadolu Ajansı (AA) ekolünün" yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

06.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:22
Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı:
Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı ve Bağdat Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden İhsan eş-Şimeri, özgür basının tesisi için "Anadolu Ajansı (AA) ekolünün" yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
Şimeri, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "AA, profesyonelliği ve yüksek güvenilirliği ile küresel bir haber ajansı olduğunu kanıtladı. Ben bir gözlemci olarak ister Irak isterse küresel olaylarla ilgili olsun AA'nın haberlerini takip ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ajansın örnek bir habercilik yaptığını vurgulayan Şimeri, "Özgür basının tesisi için AA ekolünün gelişmekte olan diğer haber ajanslarında uygulanmasına ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Bağdat, Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı: 'AA ekolü diğer ajanslarda da uygulanmalı' - Haberler

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