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- Irak: "Suriye'den gelen ABD askerleri 4 hafta içinde ülkeyi terk edecek"

- Irak: "Suriye'den gelen ABD askerleri 4 hafta içinde ülkeyi terk edecek"ERBİL - Irak Savunma Bakanlığı, Suriye'den Irak'a kaydırılan ABD askerlerinin 4 hafta içinde ülkeden ayrılacağını açıkladı.

24.10.2019 23:29
- Irak : " Suriye'den gelen ABD askerleri 4 hafta içinde ülkeyi terk edecek"
ERBİL - Irak Savunma Bakanlığı, Suriye'den Irak'a kaydırılan ABD askerlerinin 4 hafta içinde ülkeden ayrılacağını açıkladı.
Dün başkent Bağdat'ta Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya gelen Irak Savunma Bakanı Necah el-Şummeri gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Suriye arasında anlaşma olmadığı için askerlerin Suriye'den çekildiğini belirterek, "Sayısı 150 asker olan bu birlikler 4 hafta içerinde Irak'tan çekilecek" dedi. Irak Savunma Bakanı, açıklamasında söz konusu ABD askerlerinin Kuveyt veya Katar'daki üslerine yerleşeceğini kaydetti.
ABD askerlerinin Irak'a kaydırılması başta İran'a yakınlığı ile bilinen Şii gruplar olmak üzere bazı siyasi taraflarca sert dille eleştirilmişti. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Esper, askerlerinin Irak topraklarına girişi ve çıkışının Irak hükümetinin onayı ve bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, askerlerin Irak'ta kalacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
- Irak:

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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