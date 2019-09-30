Haberler » Güncel » Haber

Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı

Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı, bugün düzenlene resmi bir törenle açıldı.

30.09.2019 14:33Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı
Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı, bugün düzenlene resmi bir törenle açıldı.

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak ile Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından kapatılan El Kaim (Ebu Kemal) Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı. Irak Sınır Kapıları Müdürlüğü söz konusu sınır kapısının yolcu ve ticaret için açıldığını vurguladı. Açılış törenine katılan Anbar Valisi Ali Ferhan Diliymi, sınır kapısının açılışı iki ülke arasındaki ticaret açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, bu adımın iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek açısından iyi bir adım olarak nitelendirdi.

Açılış törenine Suriye tarafından ise Deyrizor valisi ve Suriye Gümrükler Müdürlüğü müdürü katıldı. - ERBİL

Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 Arnavutköy'de elektrik panosu yangını paniğe yol açtı
19:06 Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı
19:05 Seren Serengil suç duyurusunda bulunmuştu: Yaşar İpek cezaevine girecek
19:04 Ruhani'den "5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı" açıklaması
19:03 Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
19:03 'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı
19:03 Karabük'te yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı