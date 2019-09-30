Haberler » Güncel » Haber

Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı

Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı, bugün düzenlene resmi bir törenle açıldı.

30.09.2019 14:40Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı
Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı, bugün düzenlene resmi bir törenle açıldı.
2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak ile Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından kapatılan El Kaim (Ebu Kemal) Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı. Irak Sınır Kapıları Müdürlüğü söz konusu sınır kapısının yolcu ve ticaret için açıldığını vurguladı. Açılış törenine katılan Anbar Valisi Ali Ferhan Diliymi, sınır kapısının açılışı iki ülke arasındaki ticaret açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, bu adımın iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek açısından iyi bir adım olarak nitelendirdi.
Açılış törenine Suriye tarafından ise Deyrizor valisi ve Suriye Gümrükler Müdürlüğü müdürü katıldı.
(İHA)

Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:42 "Bu işi bir fırsat haline getireceğiz"
18:42 Samsun büyükşehir belediye başkanı demir: afet oldu mu davet beklemeler devre dışı kalır
18:42 Ankara'da durağa çarpan otobüs kaldırıldı
18:42 Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
18:41 Dha yurt bülteni - 15
18:41 Tırtıl istilası sürüyor
18:40 Tazelenme Üniversitesi öğrencileri "staj" yapacak