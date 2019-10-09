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Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi

Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyona başlarken, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi.

09.10.2019 17:01Irak, Suriye sınırına takviye gönderdi
Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyona başlarken, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi.

Irak askeri kaynakları, çok sayıda Irak askerinin Suriye sınırına sevk edildiğini belirterek, söz konusu birliklerin olası bir acil duruma karşı önlem almak için sınır bölgelerine gönderildiğini kaydetti. Öte yandan Suriye'deki iç savaştan kaçan göçmenlerin en çok barındığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de operasyon sırasında olası bir göçe karşı önlem aldığı bildirildi. IKBY İçişleri Bakanı Rebir Ahmeti, yaşanabilecek muhtemel göçe karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu sorumluluğu paylaşmaya çağırdı. - ERBİL

Türkiye, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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