Haberler » Güncel » Irak'ta 111 gösterici daha serbest bırakıldı - Haber

Irak'ta 111 gösterici daha serbest bırakıldı

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 111'i daha serbest bırakıldı.

09.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:10Irak'ta 111 gösterici daha serbest bırakıldı
'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 111'i daha serbest bırakıldı.
Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, halihazırda gözaltında bulunan gösterici sayısının 91 olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca geçen ekim ayından bu yana devam eden gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 111'inin daha serbest bırakıldığı, böylece serbest bırakılan gösterici sayısının 2 bin 811'e ulaştığı aktarıldı.

Yüksek Yargı Meclisi, son olarak 18 Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, gözaltına alınan göstericilerden 2 bin 700'ünün serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18  İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı - Haber
18:18  Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu - Haber
18:16  /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Haber
18:16  Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
18:09  Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:22:21