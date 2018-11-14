Irak'ta 14 Deaş Mensubu Yakalandı

Irak
'ın Musul
vilayetinde güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu terör örgütü DEAŞ mensubu 14 kişi yakalandı.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ militanlarının Musul'un batısında yer alan Badoş kasabasına bağlı bir köyde konuşlandığı istihbaratı üzerine bölgede operasyon düzenlendi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonu sonucu, haklarında geçen yıl Musul'u kurtarma operasyonu sırasında ordu güçlerine saldırdıkları gerekçesiyle yakalama emri çıkarılan 14 örgüt üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Irak güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu kentlerin tamamıyla bölgelerin büyük bölümünde Aralık
2017'de kontrolü sağlamıştı.
DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye
sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:33