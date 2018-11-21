Irak'ta 15 Deaş Üyesi Öldürüldü

Irak
'ın Selahattin ilinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 15 terör örgütü DEAŞ üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Irak Ordu
Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, Selahattin iline bağlı Kenus bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ üyelerinin saklandığı bir tünel bulduklarını söyledi. Tünelde bulunan teröristlerin teslim olmak yerine çatışmaya girdiğini kaydeden Resul, çıkan çatışma sonucu tünelde bulunan 15 teröristin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden ve geçen yıl Aralık
ayında Irak'tan tamamen çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri zaman zaman özellikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde terör saldırıları düzenliyor. - ERBİL
Irak
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52