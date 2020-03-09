Irak'ta 2 ABD askeri öldü
ABD, Irak'taki operasyonlarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.
09.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:23
ABD, Irak 'taki operasyonlarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta dün terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda 2 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada ölen iki askerin Irak ordusuyla terör örgütü DEAŞ'a karşı ülkenin kuzeyinde yürütülen operasyonda düşman tarafından öldürüldüğünü bildirildi. Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçleri kapsamında sayları 5 - 6 bin arasında tahmin edilen ABD askerleri bulunuyor. - ERBİL
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta dün terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda 2 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada ölen iki askerin Irak ordusuyla terör örgütü DEAŞ'a karşı ülkenin kuzeyinde yürütülen operasyonda düşman tarafından öldürüldüğünü bildirildi. Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karıştı koalisyon güçleri kapsamında sayları 5 - 6 bin arasında tahmin edilen ABD askerleri bulunuyor. - ERBİL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Irak'ta 2 ABD askeri öldü
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa
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