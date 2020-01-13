Haberler » 3. Sayfa » Irak'ta 2 asker şehit oldu - Haberler

Irak'ta 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

13.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:53Irak'ta 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:41  Üst geçitte ceketini yürüyen merdivene kaptırıp düştü - Haberler
22:37  Kaş'ta ev yangını - Haberler
22:36  Palandöken Kayak Merkezi'nde turistler için yoğun mesai - Haberler
22:31  21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor - Haberler
22:27  Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye seferber oldu - Haberler
20:54  Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Haberler
20:50  2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Haberler
20:29  Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı - Haberler
19:32  İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı - Haberler
13.01.2020 23:04:54