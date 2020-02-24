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Irak'ta 2. korona vakası şüphesi

Irak'ın Necef kentinde bugün ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından ülkenin güneyindeki Zikar kentinde de virüs taşıdığı şüphesiyle bir Hindistan vatandaşı karantinaya alındı.

24.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:56Irak'ta 2. korona vakası şüphesi
'ın kentinde bugün ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından ülkenin güneyindeki Zikar kentinde de virüs taşıdığı şüphesiyle bir vatandaşı karantinaya alındı.

Ülkenin güneyindeki Necef kentinde İran uyruklu bir kişide korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Necef'in ardından Zikar kentinde korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Hindistan uyruklu bir kişi karantinaya alındı. Korona virüsü taşıdığı sanılan kişi, kent merkezindeki el-Hüseyin Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Yarıyıl sınavları ertelendi

Öte yandan ilk virüs vakasının yaşandığı Necef kentinde okullarda yarıyıl sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Necef Eğitim Genel Müdürü Adil el-Basiysi, öğrencilerin sağlık durumunu göz önünde bulundurmak amacıyla, yarıyıl sınavlarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi. - ERBİL

Hindistan, Necef, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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