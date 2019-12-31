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Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak, ABD savaş uçaklarının Şii Haşdi Şabi üssüne düzenlediği ve 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.

31.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:30 Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
, ABD savaş uçaklarının Şii Haşdi Şabi üssüne düzenlediği ve 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.
Irak'ın protestolar nedeniyle istifa eden Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Irak-Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde ABD uçaklarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenler için ülkede 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.
Yasın bugünden itibaren başladığını belirten açıklamada, "Önceki gün Kaim bölgesinde düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybeden silahlı kuvvetlerimizin mensupları için 3 gün yas ilan edildi" ifadelerine yer verildi.
Haşdi Şabi'nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada Irak-Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında 27 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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