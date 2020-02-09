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Irak'ta 5 DEAŞ üyesi yakalandı

Irak'ın Musul kentinin güneyinde bir kontrol noktasında yapılan denetimde 5 DEAŞ üyesinin yakalandığı bildirildi.

09.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:26Irak'ta 5 DEAŞ üyesi yakalandı
'ın kentinin güneyinde bir kontrol noktasında yapılan denetimde 5 DEAŞ üyesinin yakalandığı bildirildi.
Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un güneyinde bir kontrol noktasından kente geçmek isteyen 5 örgüt üyesinin yakalandığını söyledi.
Kaplan, kentin güney girişindeki Nasır kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolculardan şüphelenen polis memurlarının yaptıkları denetim sırasında, yolcuların DEAŞ üyesi olduklarının ortaya çıktığını ifade etti.
Yakalanan kişilerin arananlar listesinde yer aldığını ve kentin güvenliğini bozma hazırlığında olduklarını aktaran Kaplan, yakalanan örgüt üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.

Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Nurettin Kaplan, Musul, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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