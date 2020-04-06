Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Irak'ta 5 Şii grup, başbakanlık için Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaştı

Irak'ta, 5 Şii siyasi meclis grubu, hükümeti kurma görevi verilen Adnan ez-Zurfi yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi'yi aday göstermek için anlaştı.

06.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:36
Irak'ta 5 Şii grup, başbakanlık için Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaştı
Irak 'ta, 5 Şii siyasi meclis grubu, hükümeti kurma görevi verilen Adnan ez-Zurfi yerine Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi'yi aday göstermek için anlaştı.
Ulusal Hikmet Akımı (Şii) üyesi Hamid Mialla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin evinde, Kanun Devleti Koalisyonu, Ulusal Hikmet Akımı, Fazilet Partisi ve Ulusal Vizyon Koalisyonunun temsilcileri arasında toplantı yapıldı. Bu sırada Zurfi yerine Mustafa Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.
Mialla, Kazimi'nin adaylığı için Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e resmi talep yazısı göndereceklerini ifade etti.
Meclisteki Fetih Koalisyonu 48 milletvekiline sahipken, Kanun Devleti Koalisyonu 26, Ulusal Hikmet Akımı 19, Fazilet 5 ve Ulusal Vizyon Koalisyonunun ise 8 milletvekili bulunuyor.
Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığını 2016'dan beri yürüten Kazimi'nin, hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.
İran'a yakın Şii gruplar, Zurfi'yi Amerika'ya yakın olmakla suçluyor ve hükümeti kurmasına itiraz ediyor.
Hükümetin 329 sandalyeli meclisten güvenoyu alması için oturumda hazır bulunanların mutlak çoğunluğu gerekli.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.
Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.
Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.
Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.
Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Irak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Irak'ta 5 Şii grup, başbakanlık için Kazimi'yi aday gösterme konusunda anlaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti Haberler
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti
İstanbul’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
İstanbul'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Daha önce korona testi pozitif çıkan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı Haberler
Daha önce korona testi pozitif çıkan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:30: Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Haber 01:22: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: "AA, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de katkı... - Haber 01:02: Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak - Haber 01:00: Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek - Haber 00:51: Karantinadan kaçtı, geldiği memleketinde yakalandı - Haber 23:03: İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi - Haber 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu - Haberler 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber