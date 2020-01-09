Haberler » Politika » Irak'ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha - Haberler

Irak'ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha

Irak'ın Selahaddin kentinde ABD'nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.

09.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:40Irak'ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha
'ın Selahaddin kentinde ABD'nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.

Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına bir roket düştü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Söz konusu üste bulunan ABD askerlerinin büyük bir kısmı, İranlı General Kasım Süleymani ve Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi ardında Beled Askeri Üssü'nden çekilmişti.

İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi hem İran hem de Irak'taki Şii grupları öfkelendirmişti. İran'ın intikam yemini etmesinin ardından ise İran, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine 22 füze atmıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:42  Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Haberler
23:42  Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi - Haberler
23:28  Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haberler
23:26  İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Haberler
23:18  Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde, İran'ın Ukrayna uçağını kazara... - Haberler
22:12  Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Haberler
21:59  Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Haberler
21:43  Donald Trump, Süleymani suikastıyla ilgili bu bilgiyi ilk kez açıkladı - Haberler
20:19  Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir - Haberler
10.01.2020 00:08:54