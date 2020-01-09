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Irak'ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha

Irak'ın Selahaddin kentinde ABD'nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.

09.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:50Irak'ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha
'ın Selahaddin kentinde ABD'nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.
Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına bir roket düştü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.
Söz konusu üste bulunan ABD askerlerinin büyük bir kısmı, İranlı General Kasım Süleymani ve Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi ardında Beled Askeri Üssü'nden çekilmişti.
İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi hem İran hem de Irak'taki Şii grupları öfkelendirmişti. İran'ın intikam yemini etmesinin ardından ise İran, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine 22 füze atmıştı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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