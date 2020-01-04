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Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

04.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:36 Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
'ın başkenti 'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat'ın kuzeyinde Selahaddin kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'nden bir kaynak, üssün güney kapısı yakınlarına 4 roket düştüğünü belirtti. Olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran 'intikam yemini' etmişti. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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