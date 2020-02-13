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Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ın Kerkük kentindeki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi.

13.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:17Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
'ın kentindeki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu, K1 Askeri Üssü'ne 1 roketin düştüğü belirtilerek bölgede operasyon yapan güvenlik güçlerinin fırlatmaya hazır roket rampası bulduğu aktarıldı. Saldırı sonrası ABD helikopterlerinin bölgede keşif yaptığı aktarılırken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermedi.

Aralık ayında ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel hayatını kaybetmişti. Irak'taki ABD askeri üslerine saldırılar artarken, saldırıları üstlenen olmadı. ABD ise saldırıların İran yanlısı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. - KERKÜK

Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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