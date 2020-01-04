Haberler » Güncel » Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı - Haber

Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına ise havan topuyla saldırı düzenlendi.

04.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:55 Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı
'ın başkenti 'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına ise havan topuyla saldırı düzenlendi. Bağdat'ın kuzeyinde Selahaddin kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'nden bir kaynak, üssün güney kapısı yakınlarına 4 roket düştüğünü belirtti. Olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran 'intikam yemini' etmişti.
BAĞDAT'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININA HAVAN TOPLU SALDIRI
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına havan topuyla saldırı düzenlendi.
Bağdat polis kaynakları, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin de bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarındaki Cadiriye bölgesine 2 havan topu düştüğünü belirterek, saldırıda 3 sivilin yaralandığını aktardı.
Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran intikam alma yemini etmişti.
(Abdulkadir HacıoğluİHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:18   "Süt Kardeşler" Kadıköy'de tiyatroseverlerle buluştu - Haber
23:17   2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı - Haber
23:16   Sudan'da 6. Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi - Haber
23:14   Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4) - Haber
23:10   Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
20:24   Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Haber
20:14   Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Haber
4.01.2020 23:24:44