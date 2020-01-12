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BBC

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı

Başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu üsse havan topu saldırısı düzenlendi.

12.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:25Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı

'ın başkenti 'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı düzenlendi. Güvenlik güçleri, saldırıda dört Irak askerinin yaralandığını söyledi.

Reuters ajansına konuşan iki Iraklı askeri kaynak, yedi havan mermisinin üsse isabet ettiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Iraklı askeri kaynaklar ise üsteki Amerikan askerlerinin çoğunun, ABD ile İran arasında gerginliğin artması sonrası bölgeden ayrıldığını belirtti.

Irak'ın ABD'den satın aldığı F-16 uçaklarının çoğu Balad üssünde bulunuyor.

Bağdat'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde Salahaddin vilayetindeki Balad üssüne geçtiğimiz aylarda da benzer saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarla ilgili olarak İran'ın desteklediği milis güçleri suçlanmıştı.

Son saldırıyı ise üstlenen olmadı.





ABD, Irak'ta 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

İran da suikasta misilleme olarak 8 Ocak'ta Irak'taki iki Amerikan üssüne füze saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya
BBC


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