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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.

14.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:45
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak 'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa

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