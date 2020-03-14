Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.
14.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:45
Irak 'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - ERBİL
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa
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