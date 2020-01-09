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Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binasının ve diplomatik temsilcilikerin de bulunduğu Yeşil Bölge'de, atılan füzelerden kaynaklı iki patlama meydana geldi.

09.01.2020 01:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:18Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

IRAK'ın başkenti 'ta hükümet binasının ve diplomatik temsilcilikerin de bulunduğu Yeşil Bölge'de, atılan füzelerden kaynaklı iki patlama meydana geldi. Füzelerin 100 metre yakınına düştüğü belirlenen ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenleri çalarken, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Başkent Bağdat'ın merkezinde gece yarısı hükümet binası ve diplomatik temsilcilikerin de bulunduğu Yeşil Bölge'de iki patlama meydana geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre patlamaların, füze ile gerçekleştirilen saldırıdan kaynaklandığı saptandı. ABD Büyükelçiliğine 100 metre mesafeye düştüğü öne sürülen füzelerin, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi. Patlamanın hemen ardından büyükelçiliğin uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.



Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Bağdat, Dünya

Kaynak: DHA

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