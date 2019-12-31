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Irak'ta ABD Büyükelçiliği önünde protesto

Irak'ta ABD'nin Kataib Hizbullah'a yaptığı hava saldırısı nedeniyle ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto eylemi yapılıyor.

31.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:52 Irak'ta ABD Büyükelçiliği önünde protesto

'ta ABD'nin Kataib Hizbullah'a yaptığı hava saldırısı nedeniyle ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto eylemi yapılıyor. Protestocuların ABD bayrağı da yaktığı bildirildi.

Yüksek güvenlikli 'Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestoucların "Amerika'ya Ölüm" ve "Aşağı, Aşağı ABD" diye slogan attıkları öğrenildi. 

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. 

Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti.

Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. 



Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

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