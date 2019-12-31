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Irak'ta ABD Büyükelçiliğine baskın girişiminde 32 kişi yaralandı

Irak'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın sonucu 32 kişi yaralandı.

31.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:00 Irak'ta ABD Büyükelçiliğine baskın girişiminde 32 kişi yaralandı
'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Büyükelçiliğine düzenlediği baskın sonucu 32 kişi yaralandı.

Irak'ta ABD'yi protesto etmek için Haşdi Şabi yanlıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine baskın girişiminde bulundu. ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısını kınayan göstericiler, ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi. Baskın sırasında güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yerel kaynaklar, baskın sonucu Haşdi Şabi yanlılarından 32 kişinin yaralandığını ifade etti. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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