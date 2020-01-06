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Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için hukuki adımların hazırlığı yapılıyor

Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğunu bildirdi.

06.01.2020 02:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 02:32 Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için hukuki adımların hazırlığı yapılıyor
'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğunu bildirdi.
Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Telefon görüşmesinde, Abdulmehdi, çeşitli kurumlardaki Iraklı yetkililerin parlamentonun yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin aldığı kararın uygulanması için yasal adımların gerekli prosedürlerin hazırlığını yaptığını aktardı.
Uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin geleceği ve Irak egemenliğine saygı çerçevesinde DEAŞ'a karşı savaşın ele alındığı telefon görüşmesinde Le Drian, bu konunun üzerinde daha uzun düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
Irak parlamentosunda dün yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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