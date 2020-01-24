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Irak'ta ABD karşıtı yürüyüş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD'nin Irak'tan çıkarılması için yürüyüş düzenleniyor.

24.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:02Irak'ta ABD karşıtı yürüyüş

'ın başkenti 'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD'nin Irak'tan çıkarılması için yürüyüş düzenleniyor.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Iraklı katılırken, eylemciler, ellerinde, 'ABD dışarı!' yazılı pankartları taşıyor. Ayrıca eylemciler, ABD karşıtı ve ABD'nin Irak'taki varlığına karşı sloganlar atıyor. Sadr yanlılarının 'temsili' kefen giyerek katıldığı yürüyüşe, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntüler

-Kefen giymiş eylemciler

-Detaylar



Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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