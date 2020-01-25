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Irak'ta ABD karşıtı yürüyüş: 7 yaralı

Irak'ta devam eden ABD karşıtı gösterilerde polis ile eylemciler çatıştı.

25.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:41Irak'ta ABD karşıtı yürüyüş: 7 yaralı

'ta devam eden ABD karşıtı gösterilerde polis ile eylemciler çatıştı. Olaylarda 7 kişi yaralandı.

Yerel medya, Bağdat'ta polislerin protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahalede bulunduğu; çıkan arbedede 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD askerlerinin Irak'ı terk etmesini isteyen protestocular Basra'da gösterilerini sürdürüyor. Yerel medya polisin dün akşam eylemcilere müdahalede bulunduğunu; 16 eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Al sinak köprüsünden görüntüler

Al wathba meydanından görüntüler

Khalani meydanından görüntüler (bir eylemcinin gaz kapsülü ile vurulması)

Protestolardan genel görüntüler



Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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