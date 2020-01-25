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Irak'ta abd karşıtı yürüyüş 7 yaralı

Irak'ta ABD karşıtı yürüyüş 7 yaralıIrak, (DHA) ? Irak'ta devam eden ABD karşıtı gösterilerde polis ile eylemciler çatıştı.

25.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:48
'ta ABD karşıtı yürüyüş 7 yaralı
Irak, (DHA) ? Irak'ta devam eden ABD karşıtı gösterilerde polis ile eylemciler çatıştı. Olaylarda 7 kişi yaralandı.
Yerel medya, Bağdat'ta polislerin protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahalede bulunduğu; çıkan arbedede 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD askerlerinin Irak'ı terk etmesini isteyen protestocular Basra'da gösterilerini sürdürüyor. Yerel medya polisin dün akşam eylemcilere müdahalede bulunduğunu; 16 eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu.
Irak'ta abd karşıtı yürüyüş 7 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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