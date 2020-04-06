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Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı

Irak'ın güneyinde ABD'li bir petrol şirketinin faaliyet gösterdiği petrol kuyusuna katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

06.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:16
Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı
Irak 'ın güneyinde ABD'li bir petrol şirketinin faaliyet gösterdiği petrol kuyusuna katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Basra vilayetindeki El Burcisiye bölgesindeki ABD'li Halliburton Petrol Firması'nın faaliyet gösterdiği petrol kuyusu yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü duyurdu.
Açıklamada güvenlik güçlerinin füzelerin ateşlendiği bölgede yaptıkları arama çalışmaları sonucu henüz ateşlenmemiş 11 katyuşa füzesi daha buldukları, olayda ise herhangi bir can kaybının meydana gelmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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