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Irak'ta ABD petrol şirketine saldırı

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde ABD'li Halliburton Petrol Şirketi'ne havan topuyla saldırı düzenlendi.

06.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:26
Irak 'ın güneyindeki Basra kentinde ABD'li Halliburton Petrol Şirketi'ne havan topuyla saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik güçleri kaynakları ülkenin güneyindeki Basra kentinde faaliyet gösteren Amerikan Halliburton Petrol Şirketi'ne 5 adet havan topu düştüğünü bildirdi. Görgü tanıkları saldırı sonrası şirketten siren seslerinin yükseldiğini söyledi.
Halliburton Petrol Şirketi'nin ABD'li çalışanları Irak'ta ABD üslerini hedef alan saldırıların ardından ülkeyi terk etmiş, şirkette sadece Irak uyruklu çalışanlar kalmıştı.
(İHA) Irak’ta ABD petrol şirketine saldırı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

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Irak'ta ABD petrol şirketine saldırı
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