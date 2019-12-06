Haberler » Dünya » Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi - Haberler

Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki, ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda maddi hasar oluştuğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Anbar ilindeki Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 roket atıldığı belirtilmişti.

06.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:17Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi

askeri kaynaklarına göre, ABD askerlerinin bulunduğu, Selahaddin ilindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roket düştü.

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Selahaddin ilindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketatıldı. Maddi hasara yol açan saldırıda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

GEÇEN SALI DA BAŞKA BİR ÜSSE SALDIRI OLMUŞTU

Irak'ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse geçen Salı günü de roketli saldırı gerçekleştirilmişti. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı, Anbar ilindeki Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'ne 5 roket düştüğünü belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını söylemişti.

Irak'ta IŞİD'in ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya

Kaynak: İHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:31 Amsterdam'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, kadının kocası şüpheli sıfatıyla... - Haberler
01:16 Önünde ayağa kalkmayan gence ceza veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi istifa etti - Haberler
01:14 Otomobiliyle köprüden uçan muhtar hayatını kaybetti - Haberler
01:02 Kayseri'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı - Haberler
00:49 Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
00:15 Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu - Haberler
00:13 Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı - Haberler
00:13 Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi - Haberler
22:40 Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi - Haberler
6.12.2019 01:45:35