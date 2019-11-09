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ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 katyuşa füzesi atılmıştı. Saldırı sonrası operasyon başlatan Irak ordusu, DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğünü ve 3 aracın da imha edildiği kaydedildi.

09.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:00ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü

Irak ordusu, ABD'nin vilayetindeki asker hava üssüne 17 katyuşa füzesi fırlatanın terör örgütü DEAŞ olduğunu açıkladı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğü ve 3 aracın da imha edildiği kaydedildi.

Orduya bağlı Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne dün akşam 17 katyuşa füzesinin atılması sonrası, bölgede terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik bir operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğü ve 3 aracın da imha edildiği kaydedildi.

3 SENEDİR ABD ASKERLERİ TARAFINDAN KULLANILIYOR

Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü DEAŞ'tan alındığı 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.

ABD askerleri, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ZAMAN ZAMAN BÖLGEYE SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Terör örgütü DEAŞ Temmuz 2017'de Musul'dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.

IrakIrak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı


Amerika Birleşik Devletleri, Musul, Dünya

Kaynak: AA

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