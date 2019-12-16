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Irak'ta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor

Irak'ta hükümet karşıtı protestoların merkezinde yer alan aktivistlere karşı düzenlenen suikast girişimleri devam ediyor.

16.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:20Irak'ta aktivistleri hedef alan suikastler sürüyor
'ta hükümet karşıtı protestoların merkezinde yer alan aktivistlere karşı düzenlenen suikast girişimleri devam ediyor.

Irak'ta 1 Ekim'den beri süregelen işsizlik ve yolsuzluklara karşı çıkan protestolar, toplamda 460 kişinin ölümüne ve 25 bin kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ülkede sürmekte olan hükümet karşıtı protestolarda aktif rol oynayan aktivistleri hedef alan suikast girişimleri devam ediyor, şimdiye kadar pek çok aktivistin şüpheli bir şekilde kaybolduğu biliniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Divaniye kentinde arabasına patlayıcı yerleştirilen aktivist Sair Ali Tayyip ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar patlama anını kayda aldı. Görüntülerde aktivistin ağır yaralı olarak arabadan çıkarıldığı görülüyor. Çağırılan ambulansın gelmemesi üzerine vatandaşlar yaralı aktivisti özel araçla hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen aktivistin iki bacağından ağır yara aldığı ve çok miktarda kan kaybettiği açıklandı.

Irak'ta 2 aydan üzün süredir devam eden protestolarda birçok aktivist, maruz kaldığı suikast sonucu hayatını kaybederken, çok sayıda aktivistin de kaçırıldığı bildirildi. - DİVANİYE

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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