Menü
BBC
Haberler ›› Dünya ››Irak'ta Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı: 3 ölü - Haberler

Irak'ta Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı: 3 ölü

Başkent Bağdat yakınlarındaki bir askeri üsse roket saldırısı düzenlendi.

12.03.2020 02:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:50
Irak'ta Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı: 3 ölü

Irak 'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki bir askeri üsse roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir Amerikan askeri, Amerikalı bir özel güvenlik yetkilisi ve bir İngiliz askeri öldü.

Taci kentindeki üsse düzenlenen saldırıda en az 12 kişi de yaralandı.

Kolisyon güçleri üste Irak askerlerini eğitiyorlardı.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak şüpheler İran'la bağlantılı milis grupları üzerinde yoğunlaşıyor.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden açıklamada, üsse 18 roketin isabet ettiği bildirildi.

Irak'ta son 3 ayda neler yaşandı?

Aralık ayı sonunda Irak'taki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda Amerikalı bir özel güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

ABD saldırıdan Hizbullah Tugayları'nı sorumlu tutmuş ve Irak'ın batısıyla Suriye'nin doğusunda en az 25 savaşçının öldüğü hava saldırıları düzenlemişti.

Protestocular Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne saldırmış, ABD 3 Ocak'ta Bağdat Havaalanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Hizbullah Tugayları'nın lideri Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

İran da 8 Ocak'ta Irak'taki iki Amerikan üssüne füze saldırıları düzenlemiş, saldırılarda ölen olmadığı açıklanmıştı.

Irak'ta yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Amerikan askerleri diğer koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'in yeniden harekete geçmesini önlemeye çalışan Irak güvenlik güçlerini eğitiyor.

Koalisyon birlikleri Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede konuşlandırılmışlardı.

Irak Parlamentosu Ocak ayında ülkedeki koalisyon güçlerinin geri çekilmesini istemişti.

BBC
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Haberler
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Haberler
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı