Irak'ta askeri üsse saldırı: 2'si ABD askeri, 3 ölü
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin ise yaralandığı bildirildi.
11.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:58
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin ise yaralandığı bildirildi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.
Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.
Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı