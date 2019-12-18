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Irak'ta bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi

Irak Meclisindeki bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten hükümeti teşkil etme görevinin kendisine verilmesini talep etti.

18.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:42Irak'ta bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi
Meclisindeki bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten hükümeti teşkil etme görevinin kendisine verilmesini talep etti.
Ali, Twitter hesabı üzerinden Salih'e hitaben yazdığı mektubunda, Irak'ın içinden geçtiği zor süreç ve 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle hükümetin karşı karşıya kaldığı krizi atlatabilmesi için gerçekçi bir politika yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Mektubunda Ali, Salih'e siyasi partilerden bağımsız teknokrat bir hükümet teşkil edilmesi için başbakan adayı olduğunu iletti.
Irak Meclisinde, 153 sandalyeye sahip Bina Koalisyonu, dün Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e resmi yazı göndererek, başbakanlık için adaylarının Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl olduğunu bildirmişti.
Irak Cumhurbaşkanı Salih'in yarına kadar seçtiği bir isme hükümeti kurma teklifi sunması gerekiyor.
Anayasa'ya göre 19 Aralık'a kadar hükümeti kurma görevi herhangi bir isme verilmezse, Cumhurbaşkanı hükümete geçici başkanlık yapacak.
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

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