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Irak'ta başbakan adayı Kazimi'den "yolsuzlukla mücadele ve silahı devlet kontrolüne alma" vaadi

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, kabinesini yakında meclisin onayına sunacağını belirterek, yolsuzlukla mücadele ve silahın devlet elinde toplanması başta olmak üzere vaatlerini kamuoyuyla paylaştı.

09.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:30
Irak'ta başbakan adayı Kazimi'den
Irak 'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, kabinesini yakında meclisin onayına sunacağını belirterek, yolsuzlukla mücadele ve silahın devlet elinde toplanması başta olmak üzere vaatlerini kamuoyuyla paylaştı.
Kazimi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten hükümeti kurma görevini aldıktan sonra devlet televizyonu aracılığıyla açıklamalarda bulundu.
Başbakanlık adaylığı konusunda ismi üzerinde anlaşma sağladıkları için siyasi gruplara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kazimi, "Kabine listemi yakında meclisin onayına sunacağım. Bu hükümet, halka hizmet hükümeti olacak. dedi.
Irak'ta ekonomi ve sağlık alanının gelişmesi için adımlar atılacağını ifade eden Kazimi, kontrol dışı silahın da devlet elinde toplanacağını vurguladı.
Kazimi, "Ordu, polis, Haşdi Şabi ve Peşmergesiyle tüm güvenlik birimleri silahın devlet elinde toplanması için çalışacak." diye konuştu.
Irak'ın egemenliğinin kırmızı çizgi olduğuna vurgu yapan başbakan adayı, yolsuzluklarla mücadele edeceklerini ve bunun "milli bir görev" olduğunu kaydetti.
Komşu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerle dengeli ilişkiler kuracaklarını aktaran Kazimi, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece halkımızın hizmetinde olacağız. Iraklı, kimseye tabi ve kimsenin uşağı değil, bununla da itham edilemez. Yerinden edilenlerin evlerine geri dönüşü konusundan asla vazgeçmeyeceğim. Göstericilerin kanı değerlidir, haklarını elde etmelerine yardımcı olacağız."
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Adnan ez-Zurfi'nin hükümeti kurma görevini iade etmesi üzerine, siyasi partilerin üzerinde anlaştığı Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi bugün hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Berhem Salih, Hükümet, Kabine, Irak, Güncel
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