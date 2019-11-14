Irak'ta bir gösterici, meydana aslanla indi

Irak'ta ülke genelinde önü alınamayan protesto gösterileri esnasında ilginç bir görüntü kameralara takıldı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.

319 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sınır komşumuz Irak 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerle çalkalanıyor. Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullandığı şiddet ve açıklanan reform paketlerinin ikna edici olmaması nedeniyle hükümete karşı protestolar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan kanlı olaylarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 319, yaralı sayısı ise 15 bin olarak kayıtlara geçti.

KÖPEĞE KARŞI ASLAN GETİRDİLER

Öte yandan bugün, Irak'ın Babil kentinden protesto gösterilerine damga vuran bir görüntü kameralara yansıdı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde göstericilerden birinin polise karşı kullanmak için meydana aslan getirdiği görüldü.