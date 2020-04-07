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Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?

Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV koronavirüs ile röportaj yaptı. Sosyal medyada yayılan videoda, sunucu virüsle ilgili merak edilenleri sordu. Virüsün, iyi bir yanının olup olmadığı sorusuna, "Tabii ki. Aile kavramına itibarını geri verdim" cevabı ise oldukça dikkat çekti.

07.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:16

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını, Irak'ta da hızlıca yayılmaya devam ederken, Irak televizyonlarında yayın yapan Aletejah TV isimli kanalın koronavirüs ile röportajı hem bilgilendirdi hem gülümsetti.

VİRÜSLE İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ SORDU

Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV, koronavirüs ile röportaj yaptı. Sosyal medyada yayılan videoda, sunucu virüsle ilgili merak edilenleri tek tek soruyor. Koronavirüsün kötü yanları, kimlere bulaştığı, hangi ortamları sevdiği, iyi bir yanının bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplayan virüsün cevaplarının da ders niteliğinde olduğu görüldü.

VİDEO SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Video sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken kimi izleyenler olumlu yorum yaptı, kimi videonun gülünç olduğunu belirtti.

Irak’ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Etiketler: Koronavirüs, TV, Güncel
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