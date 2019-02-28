Irak'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Irak
'ın Musul
kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı Irak Güvenlik Medya Ağı, akşam saatlerinde Musul kent merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik kordonu oluşturulduğunu kaydeden açıklama ölen ve yaralananların tümünün sivillerden oluştuğunu belirtti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Musul, Irak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA