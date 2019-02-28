28 Şubat 2019, 22:01
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Irak'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı Irak Güvenlik Medya Ağı, akşam saatlerinde Musul kent merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı Irak Güvenlik Medya Ağı, akşam saatlerinde Musul kent merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik kordonu oluşturulduğunu kaydeden açıklama ölen ve yaralananların tümünün sivillerden oluştuğunu belirtti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA) Musul, Irak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA