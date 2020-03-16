Irak'ta bombalı saldırı: 6 yaralı
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı.
16.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:42
Irak 'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Tuzhurmatu Polisi Müdürü Mustafa Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.
Söz konusu motosikletin ilçede pazar yerinin bulunduğu bir meydanda park halinde olduğunu aktaran Hasan, saldırıda 6 sivilin yaralandığını, bazı iş yerlerinde ise maddi hasar oluştuğunu belirtti.
Hasan saldırının faillerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemediğini kaydetti.
Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Tuzhurmatu Polisi Müdürü Mustafa Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.
Söz konusu motosikletin ilçede pazar yerinin bulunduğu bir meydanda park halinde olduğunu aktaran Hasan, saldırıda 6 sivilin yaralandığını, bazı iş yerlerinde ise maddi hasar oluştuğunu belirtti.
Hasan saldırının faillerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemediğini kaydetti.
Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Hasan, Irak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar